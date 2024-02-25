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Овсянников Иван Прокофьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1988

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1952

Сын: Овсянников Владимир Иванович

Мать ребёнка: Овсянникова Анастасия Фёдоровна

Рождение ребёнка
20.09.1955

Сын: Овсянников Виктор Иванович

Мать ребёнка: Овсянникова Анастасия Фёдоровна

Рождение ребёнка
30.12.1960

Дочь: Маляр Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Овсянникова Анастасия Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Овсянникова Анастасия Фёдоровна

Смерть
1988
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