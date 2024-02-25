Овсянников Иван Прокофьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1988
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1952
Сын: Овсянников Владимир Иванович
Мать ребёнка: Овсянникова Анастасия Фёдоровна
Рождение ребёнка
20.09.1955
Сын: Овсянников Виктор Иванович
Мать ребёнка: Овсянникова Анастасия Фёдоровна
Рождение ребёнка
30.12.1960
Дочь: Маляр Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Овсянникова Анастасия Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1988