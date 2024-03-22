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Акилина Кириллова

Место рождения

Акинино, Белозерский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

03.05.1879 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1843 г.р.

Мать

1848 г.р.

Муж

1879 г.р.

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
03.05.1879 ст.

Отец: Кирилл Васильев

Мать: Ксения Васильева

Акинино, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Восприемник д. Шолгумзь крест.жена Марфа Андреева.
Бракосочетание
29.04.1901 ст.

Муж: Поликарп Евдокимов

Жениху и невесте по 22 года. Поручители по невесте Назар Кириллов и Евлампий Степанов.
Смерть
Неизвестно
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