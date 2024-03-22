Акилина Кириллова
Место рождения
Дата рождения03.05.1879 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
03.05.1879 ст.
Отец: Кирилл Васильев
Мать: Ксения Васильева
Восприемник д. Шолгумзь крест.жена Марфа Андреева.
Бракосочетание
29.04.1901 ст.
Муж: Поликарп Евдокимов
Жениху и невесте по 22 года. Поручители по невесте Назар Кириллов и Евлампий Степанов.
Смерть
Неизвестно