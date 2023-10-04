Ксенофонт Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1815 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1815 ст.
Отец: Иван Сергеев
ЦГАСО. Ф. 150 Оп. 1 Д. 187 Л. 664 об.–666. Ревизская сказка сельца Дмитриевки Бугульминского уезда Самарской губернии о крестьянах помещика Статского Советника Николая Михайлова Чекалова от 5 ноября 1... Показать все
Рождение ребёнка
1841
Сын: Афанасий Ксенофонтов
Мать ребёнка: Олимпиада Иванова
Рождение ребёнка
1847
Мать ребёнка: Олимпиада Иванова
Рождение ребёнка
Около 1850
Сын: Сергей Ксенофонтов
Мать ребёнка: Олимпиада Иванова
Рождение ребёнка
1857
Сын: Иван Ксенофонтов
Мать ребёнка: Олимпиада Иванова