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Ксенофонт Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1815 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815 ст.

Отец: Иван Сергеев

Мать: не указана

ЦГАСО. Ф. 150 Оп. 1 Д. 187 Л. 664 об.–666. Ревизская сказка сельца Дмитриевки Бугульминского уезда Самарской губернии о крестьянах помещика Статского Советника Николая Михайлова Чекалова от 5 ноября 1... Показать все
Рождение ребёнка
1841

Сын: Афанасий Ксенофонтов

Мать ребёнка: Олимпиада Иванова

Рождение ребёнка
1847

Сын: Константин Ксенофонтов

Мать ребёнка: Олимпиада Иванова

Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Сергей Ксенофонтов

Мать ребёнка: Олимпиада Иванова

Рождение ребёнка
1857

Сын: Иван Ксенофонтов

Мать ребёнка: Олимпиада Иванова

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