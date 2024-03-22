Луцишин Осип Иванович
Место рождения
Дата рождения04.02.1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1900
Отец: Луцишин Иван Николаевич
Мать: Мария Николаевна
дом 117
Рождение ребёнка
21.09.1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мария
Скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария
Смерть
Неизвестно