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Луцишин Осип Иванович

Место рождения

Великая Сушица, Львівська область

Дата рождения

04.02.1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1871 г.р.

Мать

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1900

Отец: Луцишин Иван Николаевич

Мать: Мария Николаевна

Великая Сушица, Львівська область
дом 117
Рождение ребёнка
21.09.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мария

Великая Сушица, Львівська область
Скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария

Смерть
Неизвестно
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