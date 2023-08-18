Пигилев Григорий (Гришка) Фролов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пигилев Григорий (Гришка) Фролов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1595

Дата смерти

После 1629

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1595

Отец: Пигилев Фрол (Фролко)

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1615

Сын: Пигилев Логин (Логинко) Григорьев

Мать ребёнка: не указана

поч. Поповка, Троицкий монастырь над Холуницею рекою, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1617

Сын: Пигилев Семен (Сенка) Григорьев

Мать ребёнка: не указана

поч. Поповка, Троицкий монастырь над Холуницею рекою, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1618

Сын: Пигилев Богдан (Богдашка) Григорьев

Мать ребёнка: не указана

поч. Поповка, Троицкий монастырь над Холуницею рекою, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Поповка, Троицкий монастырь над Холуницею рекою, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1629
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