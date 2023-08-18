Пигилев Григорий (Гришка) Фролов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1595
Дата смертиПосле 1629
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1595
Отец: Пигилев Фрол (Фролко)
Рождение ребёнка
Около 1615
Сын: Пигилев Логин (Логинко) Григорьев
поч. Поповка, Троицкий монастырь над Холуницею рекою, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1617
Сын: Пигилев Семен (Сенка) Григорьев
поч. Поповка, Троицкий монастырь над Холуницею рекою, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1618
Сын: Пигилев Богдан (Богдашка) Григорьев
поч. Поповка, Троицкий монастырь над Холуницею рекою, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Поповка, Троицкий монастырь над Холуницею рекою, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1629