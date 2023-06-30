Ильичева Ольга Геннадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильичева Ольга Геннадьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.07.1971

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1971

Отец: Ильичев Геннадий

Мать: Лидия

Рождение ребёнка
16.04.1991

Дочь: Силантьева Элла Владимировна

Отец ребёнка: Силантьев Владимир Юрьевич

Рождение ребёнка
22.12.2003

Дочь: Пискарева Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Пискарев Иван Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Силантьева Ирина Владимировна

Отец ребёнка: Силантьев Владимир Юрьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пискарев Иван Михайлович

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