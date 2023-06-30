Ильичева Ольга Геннадьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.07.1971
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1971
Отец: Ильичев Геннадий
Мать: Лидия
Рождение ребёнка
16.04.1991
Дочь: Силантьева Элла Владимировна
Отец ребёнка: Силантьев Владимир Юрьевич
Рождение ребёнка
22.12.2003
Дочь: Пискарева Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Пискарев Иван Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Силантьева Ирина Владимировна
Отец ребёнка: Силантьев Владимир Юрьевич
Бракосочетание
Неизвестно