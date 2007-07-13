Шевелева Анна Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевелева Анна Евгеньевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.07.2007

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1973 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

иш
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.2007

Отец: не указан

Мать: Федотова инна Михайловна

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