Мазницына (Цыбина) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мазницына (Цыбина) Ольга

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Место рождения

Чарджоу

Дата рождения

24.05.1953

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1931 г.р.

Мать

1930 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1953

Отец: Цыбин Анатолий

Мать: Цыбина Пелагея

Чарджоу
Рождение ребёнка
06.12.1974

Сын: Мазницын Анатолий

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Чарджоу
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мазницын ?

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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