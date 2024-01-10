Кутдюсова (Измайлова) Фаиля
Место рождениясело Ендовищи
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.02.1937
Сын: Измайлов Равиль Исмаилович
Отец ребёнка: Кутдусов Исмаил Куддусович
село Ендовищи
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кутдюсов Рафек
Отец ребёнка: Кутдусов Исмаил Куддусович
с. Ендовищи,Горьковская обл., Кр.-Октябрьский р-н
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васимя
Отец ребёнка: Кутдусов Исмаил Куддусович
с. Ендовищи,Горьковская обл., Кр.-Октябрьский р-н
Смерть
Неизвестно