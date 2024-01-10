Кутдюсова (Измайлова) Фаиля — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кутдюсова (Измайлова) Фаиля

Место рождения

село Ендовищи

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

село Ендовищи
Рождение ребёнка
10.02.1937

Сын: Измайлов Равиль Исмаилович

Отец ребёнка: Кутдусов Исмаил Куддусович

село Ендовищи
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кутдюсов Рафек

Отец ребёнка: Кутдусов Исмаил Куддусович

с. Ендовищи,Горьковская обл., Кр.-Октябрьский р-н
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васимя

Отец ребёнка: Кутдусов Исмаил Куддусович

с. Ендовищи,Горьковская обл., Кр.-Октябрьский р-н
Смерть
Неизвестно
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