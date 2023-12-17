Цехан (Осмоловская) Мария Казимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Бракосочетание
25.01.1887
Муж: Цехан Казимир
Рождение ребёнка
02.06.1888
Дочь: Цехан Анна Казимировна
Отец ребёнка: Цехан Казимир
Рождение ребёнка
23.01.1891
Сын: Цехан Иосиф
Отец ребёнка: Цехан Казимир
Рождение ребёнка
03.05.1897
Сын: Цехан Станислав
Отец ребёнка: Цехан Казимир
Рождение ребёнка
11.11.1904
Сын: Цехан Иван (Ян)
Отец ребёнка: Цехан Казимир
околица Пячковка, Костюковичский р-н, Могилевская обл., Беларусь (БССР)
Рождение ребёнка
23.02.1907
Дочь: Цехан Розалия Казимировна
Отец ребёнка: Цехан Казимир
Смерть
Неизвестно