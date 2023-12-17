Цехан (Осмоловская) Мария Казимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цехан (Осмоловская) Мария Казимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Коршун-Осмоловский Яков Казимирович

Мать: Осмоловская Роза (Розалия)

Бракосочетание
25.01.1887

Муж: Цехан Казимир

Рождение ребёнка
02.06.1888

Дочь: Цехан Анна Казимировна

Отец ребёнка: Цехан Казимир

Рождение ребёнка
23.01.1891

Сын: Цехан Иосиф

Отец ребёнка: Цехан Казимир

Рождение ребёнка
03.05.1897

Сын: Цехан Станислав

Отец ребёнка: Цехан Казимир

Рождение ребёнка
11.11.1904

Сын: Цехан Иван (Ян)

Отец ребёнка: Цехан Казимир

околица Пячковка, Костюковичский р-н, Могилевская обл., Беларусь (БССР)
Рождение ребёнка
23.02.1907

Дочь: Цехан Розалия Казимировна

Отец ребёнка: Цехан Казимир

Смерть
Неизвестно
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