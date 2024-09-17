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(Маркеллова) Нина Тимофеевна

Место рождения

Плосково, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

14.06.1914

Дата смерти

14.08.1914

Пол

Женский

Отец

1892 г.р.

Мать

Вычислено 1893 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1914

Отец: Маркеллов Тимофей Васильевич

Мать: Маркеллова (Попова) Анна Максимовна

Плосково, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1914 год | 37
Крещение
15.06.1914
Сизьма, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1914 год | 37
Смерть
14.08.1914
Плосково, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1914 год | 32

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