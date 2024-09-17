(Маркеллова) Нина Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения14.06.1914
Дата смерти14.08.1914
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1914
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1914 год | 37
Крещение
15.06.1914
Сизьма, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1914 год | 37
Смерть
14.08.1914
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1914 год | 32