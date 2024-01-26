Тарасов Георгий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тарасова Галина Георгиевна
Мать ребёнка: Иванова Вера Тихоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тарасов Владимир Георгиевич
Мать ребёнка: Иванова Вера Тихоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тарасов Александр Георгиевич
Мать ребёнка: Иванова Вера Тихоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Иванова Вера Тихоновна
Смерть
Неизвестно