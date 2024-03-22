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Кудряшов Михаил Алексеевич

Место рождения

Люнда-Шипово, Семеновский, Нижегородская область

Дата рождения

26.09.1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1893

Отец: Кудряшов Алексей Савельев

Мать: Гликерья Михайловна

Люнда-Шипово, Семеновский, Нижегородская область
В метрической книге Покровской церкви села Овсянки за 1893 год (часть первая, «О родившихся»: ЦАНО, ф. 2801, оп. 2, д. 210, л. 199 об. - 200) имеется актовая запись о рождении № 56 (счет родившихся му... Показать все
Смерть
Неизвестно
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