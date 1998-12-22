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Мызан Павел Алексеевич
Мызан Павел Алексеевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
22.12.1998
Пол
Мужской
Отец
Мызан Алексей Владимирович
1976 г.р.
Мать
Авилович (Масикова) Ольга Игнатьевна
1981 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1998
Отец:
Мызан Алексей Владимирович
Мать:
Авилович Ольга Игнатьевна
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