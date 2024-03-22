Мамаев Николай Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМамаев Николай Николаевич

Мамаев Николай Николаевич

Место рождения

Косково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1925

Дата смерти

После 04.02.1944

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Косково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Призыв на военную службу
06.01.1943
Чебсара, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Чебсарский РВК
Военная служба
04.02.1944
Сержант. Выбыл из военно-пересыльного пункта 176 азсп 6 гв. А 1 ПрибФ. Куда выбыл: 51 гв. сд 6 гв. А. (ЦАМО, Фонд 8468, Опись 38222, Дело 12)
Смерть
После 04.02.1944
Сержант. Пропал без вести
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close