Мамаев Николай Николаевич
Место рождения
Дата рождения1925
Дата смертиПосле 04.02.1944
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Призыв на военную службу
06.01.1943
Чебсара, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Чебсарский РВК
Военная служба
04.02.1944
Сержант. Выбыл из военно-пересыльного пункта 176 азсп 6 гв. А 1 ПрибФ. Куда выбыл: 51 гв. сд 6 гв. А. (ЦАМО, Фонд 8468, Опись 38222, Дело 12)
Смерть
После 04.02.1944
Сержант. Пропал без вести