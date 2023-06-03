Дубинина (Рыбченко) Татьяна Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.09.1964
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
24.06.1986
Отец ребёнка: Дубинин Иван Ильич
Рождение ребёнка
03.06.1989
Дочь: Смирнова Наталия Ивановна
Отец ребёнка: Дубинин Иван Ильич
Рождение ребёнка
03.06.1989
Сын: Дубинин Александр Иванович
Отец ребёнка: Дубинин Иван Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дубинин Иван Ильич