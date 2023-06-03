Дубинина (Рыбченко) Татьяна Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубинина (Рыбченко) Татьяна Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.09.1964

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1964

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.06.1986

Сын: Дубинин Сергей Иванович

Отец ребёнка: Дубинин Иван Ильич

Рождение ребёнка
03.06.1989

Дочь: Смирнова Наталия Ивановна

Отец ребёнка: Дубинин Иван Ильич

Рождение ребёнка
03.06.1989

Сын: Дубинин Александр Иванович

Отец ребёнка: Дубинин Иван Ильич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дубинин Иван Ильич

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