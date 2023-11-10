(Иванова) Зоя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Иванова) Зоя

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1945

Дата смерти

1945

Пол

Женский

Отец

1913 г.р.

Мать

1921 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1945

Отец: Иванов Александр

Мать: Иванова Мария

Смерть
1945
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