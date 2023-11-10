Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
(Иванова) Зоя
(Иванова) Зоя
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1945
Дата смерти
1945
Пол
Женский
Отец
Иванов Александр
1913 г.р.
Мать
Иванова (Абрашина) Мария
1921 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИВ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1945
Отец:
Иванов Александр
Мать:
Иванова Мария
Смерть
1945
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия