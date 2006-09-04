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Калинкин Тимофей Антонович

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Место рождения

хутор Привольный Кубанский край

Дата рождения

1904

Дата смерти

21.03.1943

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: не указан

Мать: не указана

хутор Привольный Кубанский край
Рождение ребёнка
17.09.1939

Сын: Калинкин Владимир Тимофеевич

Мать ребёнка: Калинкина Мария Артемьевна

д. Солоновка Большенарымский район, Восточно-Казахстанской области
Рождение ребёнка
1940

Дочь: Курмышева Надежда Тимофеевна

Мать ребёнка: Калинкина Мария Артемьевна

Казахская ССР, Восточно-Казахстанская обл. Большенарымский район, д. Солоновка
Смерть
21.03.1943
Лагерный номер 51026 Дата пленения 10.05.1942 Место пленения Керчь Лагерь шталаг VI K (326) Судьба Погиб в плену Воинское звание сержант Дата смерти 21.03.1943 Фамилия на латинице Kalonikn Название ис... Показать все
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