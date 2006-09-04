Калинкин Тимофей Антонович
Место рожденияхутор Привольный Кубанский край
Дата рождения1904
Дата смерти21.03.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: не указан
Мать: не указана
хутор Привольный Кубанский край
Рождение ребёнка
17.09.1939
Сын: Калинкин Владимир Тимофеевич
Мать ребёнка: Калинкина Мария Артемьевна
д. Солоновка Большенарымский район, Восточно-Казахстанской области
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Курмышева Надежда Тимофеевна
Мать ребёнка: Калинкина Мария Артемьевна
Казахская ССР, Восточно-Казахстанская обл. Большенарымский район, д. Солоновка
Смерть
21.03.1943
Лагерный номер 51026 Дата пленения 10.05.1942 Место пленения Керчь Лагерь шталаг VI K (326) Судьба Погиб в плену Воинское звание сержант Дата смерти 21.03.1943 Фамилия на латинице Kalonikn Название ис... Показать все