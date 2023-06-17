Ермошина (Санькова) Наталья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермошина (Санькова) Наталья Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.08.1915

Дата смерти

11.08.1993

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1915

Отец: Саньков Алексей Федорович

Мать: Санькова Гликерия Ивановна

Рождение ребёнка
24.01.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ермошин Константин Иванович

Бракосочетание
07.05.1950

Муж: Ермошин Константин Иванович

Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Брак зарегистрирован в гор. ЗАГС г. Ставрополь. Свидетельство о браке: ДШ № 069410 от 7 мая 1950 г.
Смерть
11.08.1993
Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
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