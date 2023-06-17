Ермошина (Санькова) Наталья Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.08.1915
Дата смерти11.08.1993
ПолЖенский
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1915
Рождение ребёнка
24.01.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ермошин Константин Иванович
Бракосочетание
07.05.1950
Брак зарегистрирован в гор. ЗАГС г. Ставрополь. Свидетельство о браке: ДШ № 069410 от 7 мая 1950 г.
Смерть
11.08.1993