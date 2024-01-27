Шевченко (Тутикова) Вера Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевченко (Тутикова) Вера Яковлевна

Место рождения

с.Бешпагир, Ставропольского края

Дата рождения

1894

Дата смерти

1933

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1893 г.р.

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Бешпагир, Ставропольского края
Рождение ребёнка
01.01.1919

Сын: Шевченко Серафим Абрамович

Отец ребёнка: Шевченко Абрам Ефимович

с. Бешпагир, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1922

Дочь: Вера

Отец ребёнка: Шевченко Абрам Ефимович

с.Бешпагир, Ставропольского края
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шевченко Абрам Ефимович

Смерть
1933
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
с.Бешпагир Ставропольского края
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