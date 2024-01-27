Шевченко (Тутикова) Вера Яковлевна
Место рожденияс.Бешпагир, Ставропольского края
Дата рождения1894
Дата смерти1933
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.01.1919
Сын: Шевченко Серафим Абрамович
Отец ребёнка: Шевченко Абрам Ефимович
с. Бешпагир, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Вера
Отец ребёнка: Шевченко Абрам Ефимович
с.Бешпагир, Ставропольского края
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1933
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
с.Бешпагир Ставропольского края