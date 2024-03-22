Шерварли Екатерина Константиновна
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
ГАДО . Ф - 131-1-106, ревиз.сказка 1850г.,зап.-17
Рождение ребёнка
1845
Отец ребёнка: Шерварли Игнат Федорович
ГАДО . Ф - 131-1-106, ревиз.сказка 1850г.,зап.-17
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Чорабай Елизавета Игнатьевна
Отец ребёнка: Шерварли Игнат Федорович
ГАДО . Ф - 131-1-106, ревиз.сказка 1850г.,зап.-17
Рождение ребёнка
Около 1857
Дочь: Феодора Игнатьевна
Отец ребёнка: Шерварли Игнат Федорович
Смерть
Неизвестно