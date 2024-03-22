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Шерварли Екатерина Константиновна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

ГАДО . Ф - 131-1-106, ревиз.сказка 1850г.,зап.-17
Рождение ребёнка
1845

Сын: Шерварли Захар Игнатович

Отец ребёнка: Шерварли Игнат Федорович

ГАДО . Ф - 131-1-106, ревиз.сказка 1850г.,зап.-17
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Чорабай Елизавета Игнатьевна

Отец ребёнка: Шерварли Игнат Федорович

ГАДО . Ф - 131-1-106, ревиз.сказка 1850г.,зап.-17
Рождение ребёнка
Около 1857

Дочь: Феодора Игнатьевна

Отец ребёнка: Шерварли Игнат Федорович

Смерть
Неизвестно
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