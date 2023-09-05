Маринина (Макарова) Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маринин Александр Федорович
Отец ребёнка: Маринин Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маринин Константин Федорович
Отец ребёнка: Маринин Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Маринин Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Маринин Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маринина Анна Федоровна
Отец ребёнка: Маринин Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маринин Николай Федорович
Отец ребёнка: Маринин Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тиханова-Карасева Татьяна Федоровна
Отец ребёнка: Маринин Фёдор Иванович
Смерть
Неизвестно