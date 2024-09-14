Кирпичева (Ильиных) Акулина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лесная (Кирпичева) Катя Лесная
Отец ребёнка: Кирпичев Василий Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Кирпичева) Любовь Васильевна
Отец ребёнка: Кирпичев Василий Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кирпичев Николай Васильевич
Отец ребёнка: Кирпичев Василий Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Кирпичева) Мария Сидорова
Отец ребёнка: Кирпичев Василий Павлович
Рождение ребёнка
1935
Сын: Кирпичев Александр Васильевич
Отец ребёнка: Кирпичев Василий Павлович
Рождение ребёнка
1943
Сын: Кирпичев Павел Васильевич
Отец ребёнка: Кирпичев Василий Павлович