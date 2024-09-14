Кирпичева (Ильиных) Акулина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кирпичева (Ильиных) Акулина Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лесная (Кирпичева) Катя Лесная

Отец ребёнка: Кирпичев Василий Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кирпичева) Любовь Васильевна

Отец ребёнка: Кирпичев Василий Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кирпичев Николай Васильевич

Отец ребёнка: Кирпичев Василий Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кирпичева) Мария Сидорова

Отец ребёнка: Кирпичев Василий Павлович

Рождение ребёнка
1935

Сын: Кирпичев Александр Васильевич

Отец ребёнка: Кирпичев Василий Павлович

Рождение ребёнка
1943

Сын: Кирпичев Павел Васильевич

Отец ребёнка: Кирпичев Василий Павлович

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