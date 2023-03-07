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Соколов Петр Данилов

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Место рождения

Токовые, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

09.05.1835 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1835 ст.

Отец: Соколов Даниил Ефремов

Мать: Марфа Федорова

Токовые, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
05.02.1856 ст.

Жена: Соколова Ираида Абрасимова

Спас-Лом, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
01.10.1856 ст.

Сын: Соколов Сергей Петров

Мать ребёнка: Соколова Ираида Абрасимова

Токовые, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Соколов Степан Петров

Мать ребёнка: Соколова Ираида Абрасимова

Токовые, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Соколова Анна Петрова

Мать ребёнка: Соколова Ираида Абрасимова

Токовые, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1863

Сын: Соколов Александр Петров

Мать ребёнка: Соколова Ираида Абрасимова

Токовые, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1878

Сын: Соколов Василий Петров

Мать ребёнка: Соколова Ираида Абрасимова

Токовые, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1881

Сын: Соколов Иван Петров

Мать ребёнка: Соколова Ираида Абрасимова

Токовые, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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