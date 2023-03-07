Соколов Петр Данилов
Место рождения
Дата рождения09.05.1835 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1835 ст.
Отец: Соколов Даниил Ефремов
Мать: Марфа Федорова
Бракосочетание
05.02.1856 ст.
Спас-Лом, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
01.10.1856 ст.
Мать ребёнка: Соколова Ираида Абрасимова
Рождение ребёнка
1857
Мать ребёнка: Соколова Ираида Абрасимова
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Соколова Анна Петрова
Мать ребёнка: Соколова Ираида Абрасимова
Рождение ребёнка
1863
Мать ребёнка: Соколова Ираида Абрасимова
Рождение ребёнка
1878
Мать ребёнка: Соколова Ираида Абрасимова
Рождение ребёнка
1881
Сын: Соколов Иван Петров
Мать ребёнка: Соколова Ираида Абрасимова
Смерть
Неизвестно