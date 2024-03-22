Жамалетдинов Раис Рамазанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жамалетдинов Раис Рамазанович

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1947

Дата смерти

2013

Пол

Мужской

Отец

1923 г.р.

Мать

1929 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1947

Отец: Жамалетдинов Рамазан

Мать: Садия

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
01.06.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
2013
Москва, город федерального значения Москва
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