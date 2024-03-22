Жамалетдинов Раис Рамазанович
Место рождения
Дата рождения1947
Дата смерти2013
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1947
Отец: Жамалетдинов Рамазан
Мать: Садия
Рождение ребёнка
1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.06.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
2013