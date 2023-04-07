Репин Алешка Петров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1622
Сын: Кирюшко Алексеев
Рождение ребёнка
1638
Сын: Афонка Алексеев
Рождение ребёнка
1640
Сын: Артюшка Алексеев
Рождение ребёнка
1655
Сын: Петрушка Алексеев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ивашко Алексеев
Смерть
Неизвестно