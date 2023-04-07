Репин Алешка Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Репин Алешка Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1622

Сын: Кирюшко Алексеев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1638

Сын: Афонка Алексеев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1640

Сын: Артюшка Алексеев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1655

Сын: Петрушка Алексеев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ивашко Алексеев

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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