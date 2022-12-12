Селиванова Оксана Вячеславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селиванова Оксана Вячеславовна

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Место рождения

Упорово, Упоровский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

11.12.1978

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1978 г.р.

Дети

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1978

Отец: не указан

Мать: не указана

Упорово, Упоровский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
25.04.2000

Дочь: Селиванова Ольга Игоревна

Отец ребёнка: Селиванов Игорь Витальевич

Упорово, Упоровский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
26.03.2005

Дочь: Селиванова Анна Игоревна

Отец ребёнка: Селиванов Игорь Витальевич

Упорово, Упоровский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Селиванов Игорь Витальевич

Упорово, Упоровский муниципальный район, Тюменская область
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