Селиванова Оксана Вячеславовна
Место рождения
Дата рождения11.12.1978
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1978
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.04.2000
Дочь: Селиванова Ольга Игоревна
Отец ребёнка: Селиванов Игорь Витальевич
Рождение ребёнка
26.03.2005
Дочь: Селиванова Анна Игоревна
Отец ребёнка: Селиванов Игорь Витальевич
Бракосочетание
Неизвестно