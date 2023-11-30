Сверчков Павел Николаевич
мужской, родился 21.11.1987, Ивантец, Никольский муниципальный район, Вологодская область
умер 10.10.2023
ОтецСверчков НиколайНеизвестно г.р.
МатьСверчкова (Щукина) Ольга Федоровна17.07.1973 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1987
Ивантец, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
10.10.2023