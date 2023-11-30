Сверчков Павел Николаевич 21.11.1987 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сверчков Павел Николаевич

Автор
ТР
Романова Т.

мужской, родился 21.11.1987, Ивантец, Никольский муниципальный район, Вологодская область

умер 10.10.2023

Отец
Сверчков НиколайНеизвестно г.р.
Мать
Сверчкова (Щукина) Ольга Федоровна17.07.1973 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1987

Отец: Сверчков Николай

Мать: Сверчкова (Щукина) Ольга Федоровна

Ивантец, Никольский муниципальный район, Вологодская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
10.10.2023

Погиб на СВО

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