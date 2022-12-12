Калужинова Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калужинова Пелагея

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Афиона Ильинична

Отец ребёнка: Калужинов Илья Григорьевич

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Евдокия Ильинична

Отец ребёнка: Калужинов Илья Григорьевич

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калужинов Илья Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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