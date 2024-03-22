Якимов Иван Казмин
Место рождения
Дата рождения1783
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: Якимов Казма Иванов
Мать: Аксинья Трифонова
Рождение ребёнка
1802
Сын: Якимов Андрей Иванов
Мать ребёнка: Пелагея Филиппова
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Якимова Татьяна Иванова
Мать ребёнка: Пелагея Филиппова
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Якимова Матрёна Иванова
Мать ребёнка: Пелагея Филиппова
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Якимова Олга Иванова
Мать ребёнка: Пелагея Филиппова
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Якимова Ирина Иванова
Мать ребёнка: Пелагея Филиппова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Филиппова
Смерть
Неизвестно