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Якимов Иван Казмин

Место рождения

Ровенка, Добринский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

YY
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: Якимов Казма Иванов

Мать: Аксинья Трифонова

Ровенка, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1802

Сын: Якимов Андрей Иванов

Мать ребёнка: Пелагея Филиппова

Ровенка, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Якимова Татьяна Иванова

Мать ребёнка: Пелагея Филиппова

Ровенка, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Якимова Матрёна Иванова

Мать ребёнка: Пелагея Филиппова

Ровенка, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Якимова Олга Иванова

Мать ребёнка: Пелагея Филиппова

Ровенка, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Якимова Ирина Иванова

Мать ребёнка: Пелагея Филиппова

Ровенка, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Филиппова

Смерть
Неизвестно
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