Казакова (Фалилеева) Параскева Феодоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казакова (Фалилеева) Параскева Феодоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Фалилеев Феодор

Мать: не указана

Бракосочетание
26.01.1883

Муж: Казаков Гавриил Александрович

Малый Куналей, Бичурский муниципальный район, Республика Бурятия
свидетели на бракосочетании по жениху: крестьяне Илья Смолин, Феодор и Дмитрий Кобычевы. По невесте: крестьянин Михаил Голушин и Сава Сукнев
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Борисова Параскева Гаврииловна

Отец ребёнка: Казаков Гавриил Александрович

Рождение ребёнка
26.11.1906

Сын: Казаков Гавриил Гавриилович

Отец ребёнка: Казаков Гавриил Александрович

Рождение ребёнка
1988

Дочь: Казакова Агриппина Гаврииловна

Отец ребёнка: Казаков Гавриил Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Синицына Евдокия Гавриловна

Отец ребёнка: Казаков Гавриил Александрович

Смерть
Неизвестно
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