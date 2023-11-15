Казакова (Фалилеева) Параскева Феодоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: Фалилеев Феодор
Бракосочетание
26.01.1883
Малый Куналей, Бичурский муниципальный район, Республика Бурятия
свидетели на бракосочетании по жениху: крестьяне Илья Смолин, Феодор и Дмитрий Кобычевы. По невесте: крестьянин Михаил Голушин и Сава Сукнев
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Борисова Параскева Гаврииловна
Отец ребёнка: Казаков Гавриил Александрович
Рождение ребёнка
26.11.1906
Сын: Казаков Гавриил Гавриилович
Отец ребёнка: Казаков Гавриил Александрович
Рождение ребёнка
1988
Дочь: Казакова Агриппина Гаврииловна
Отец ребёнка: Казаков Гавриил Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Синицына Евдокия Гавриловна
Отец ребёнка: Казаков Гавриил Александрович
Смерть
Неизвестно