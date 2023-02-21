Голубев Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голубев Павел

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сазонова Прасковья Павловна

Мать ребёнка: Голубева Любовь

Ближевичи
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда

Мать ребёнка: Голубева Любовь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария (Марья)

Мать ребёнка: Голубева Любовь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голубев Самуил

Мать ребёнка: Голубева Любовь

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