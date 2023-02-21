Голубев Павел
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сазонова Прасковья Павловна
Мать ребёнка: Голубева Любовь
Ближевичи
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда
Мать ребёнка: Голубева Любовь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария (Марья)
Мать ребёнка: Голубева Любовь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Голубев Самуил
Мать ребёнка: Голубева Любовь