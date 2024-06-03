Ананьина Александра Афанасьевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Ананьина Александра Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ананьина) Татьяна Борисовна

Отец ребёнка: Ананьин Борис Ефимович

Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ананьин Прокопий Борисович

Отец ребёнка: Ананьин Борис Ефимович

Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ананьин Борис Ефимович

Место жительства
Неизвестно
Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1887

Сын: Ананьин Василий Борисович

Отец ребёнка: Ананьин Борис Ефимович

Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Калерина (Ананьина) Александра Борисовна

Отец ребёнка: Ананьин Борис Ефимович

Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1896

Сын: Ананьин Михаил Борисович

Отец ребёнка: Ананьин Борис Ефимович

Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1902

Дочь: Ананьин Тимофей Борисович

Отец ребёнка: Ананьин Борис Ефимович

Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1906

Сын: Ананьин Евгений Борисович

Отец ребёнка: Ананьин Борис Ефимович

Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1909

Дочь: (Ананьина) Елизавета Борисовна

Отец ребёнка: Ананьин Борис Ефимович

Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1911

Сын: Ананьин Иван Борисович

Отец ребёнка: Ананьин Борис Ефимович

Смерть
Неизвестно

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