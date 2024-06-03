Ананьина Александра Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ананьина) Татьяна Борисовна
Отец ребёнка: Ананьин Борис Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ананьин Прокопий Борисович
Отец ребёнка: Ананьин Борис Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1887
Сын: Ананьин Василий Борисович
Отец ребёнка: Ананьин Борис Ефимович
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Калерина (Ананьина) Александра Борисовна
Отец ребёнка: Ананьин Борис Ефимович
Рождение ребёнка
1896
Отец ребёнка: Ананьин Борис Ефимович
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Ананьин Тимофей Борисович
Отец ребёнка: Ананьин Борис Ефимович
Рождение ребёнка
1906
Сын: Ананьин Евгений Борисович
Отец ребёнка: Ананьин Борис Ефимович
Рождение ребёнка
1909
Дочь: (Ананьина) Елизавета Борисовна
Отец ребёнка: Ананьин Борис Ефимович
Рождение ребёнка
1911
Отец ребёнка: Ананьин Борис Ефимович
Смерть
Неизвестно