Карабанова (Перевалкина) Анна Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.10.1927
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1927
Рождение ребёнка
01.04.1950
Дочь: Косарева Нина Ивановна
Отец ребёнка: Карабанов Иван Федорович
Рождение ребёнка
24.12.1954
Сын: Карабанов Алексей Иванович
Отец ребёнка: Карабанов Иван Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно