Карабанова (Перевалкина) Анна Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карабанова (Перевалкина) Анна Георгиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.10.1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1927

Отец: Перевалкин Георгий Георгиевич

Мать: Перевалкина Парасковья Александровна

Рождение ребёнка
01.04.1950

Дочь: Косарева Нина Ивановна

Отец ребёнка: Карабанов Иван Федорович

Рождение ребёнка
24.12.1954

Сын: Карабанов Алексей Иванович

Отец ребёнка: Карабанов Иван Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карабанов Иван Федорович

Смерть
Неизвестно
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