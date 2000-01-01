Эмилия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.09.1959
Дочь: Шилова Людмила Александровна
Отец ребёнка: Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шилова Евгения Александровна
Отец ребёнка: Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шилова Галина Александровна
Отец ребёнка: Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шилова Светлана Александровна
Отец ребёнка: Александр