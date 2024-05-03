Никитин (Субботин) Виталий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
2010
Сын: Никитин Максим Витальевич
Мать ребёнка: Никитина Наталья Викторовна
Рождение ребёнка
2012
Сын: Никитин Богдан Витальевич
Мать ребёнка: Никитина Наталья Викторовна
Рождение ребёнка
2013
Мать ребёнка: Никитина Наталья Викторовна