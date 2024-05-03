Никитин (Субботин) Виталий Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Никитин (Субботин) Виталий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никитина Наталья Викторовна

Рождение ребёнка
2010

Сын: Никитин Максим Витальевич

Мать ребёнка: Никитина Наталья Викторовна

Рождение ребёнка
2012

Сын: Никитин Богдан Витальевич

Мать ребёнка: Никитина Наталья Викторовна

Рождение ребёнка
2013

Сын: Никитин Тимур Витальевич

Мать ребёнка: Никитина Наталья Викторовна

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