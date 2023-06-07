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Сурова Акилина Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1770

Дата смерти

После 1819

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1770 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1790

Дочь: Елена Федорова

Отец ребёнка: Суров Федор Большой Александров

Рождение ребёнка
Вычислено 1795

Сын: Суров Михаил Федоров

Отец ребёнка: Суров Федор Большой Александров

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Матрена Федорова

Отец ребёнка: Суров Федор Большой Александров

Упоминание
1819
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | ф.607, оп.1, д.1281 (1819) | Исповедные ведомости Николаевской церкви села Лужки 1819
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суров Федор Большой Александров

Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Овсяники, Рузский, Московская область
деревня Овсяники Рузский городской округ, Московская область, Россия (Московская губерния, Рузский уезд, рядом -дер. Тарханово)
Смерть
После 1819
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