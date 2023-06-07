Сурова Акилина Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1770
Дата смертиПосле 1819
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Елена Федорова
Отец ребёнка: Суров Федор Большой Александров
Рождение ребёнка
Вычислено 1795
Сын: Суров Михаил Федоров
Отец ребёнка: Суров Федор Большой Александров
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Матрена Федорова
Отец ребёнка: Суров Федор Большой Александров
Упоминание
1819
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | ф.607, оп.1, д.1281 (1819) | Исповедные ведомости Николаевской церкви села Лужки 1819
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Овсяники, Рузский, Московская область
деревня Овсяники Рузский городской округ, Московская область, Россия (Московская губерния, Рузский уезд, рядом -дер. Тарханово)
Смерть
После 1819