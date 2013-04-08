Цыганова (Попова) Елена Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.04.1949
Дата смерти08.04.2013
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1949
Отец: Попов Сергей Петрович
Мать: Попова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
09.12.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
08.04.2013