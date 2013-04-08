Цыганова (Попова) Елена Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЦыганова (Попова) Елена Сергеевна

Цыганова (Попова) Елена Сергеевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.04.1949

Дата смерти

08.04.2013

Пол

Женский

Отец

1922 г.р.

Мать

1921 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1949

Отец: Попов Сергей Петрович

Мать: Попова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
09.12.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
08.04.2013
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close