Сорокин Виталий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокин Виталий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.09.1977

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

2007 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1977

Отец: Сорокин Николай

Мать: Сорокина Антонина

Рождение ребёнка
26.04.2007

Дочь: Сорокина Мария Витальевна

Мать ребёнка: Сорокина Ольга Генндьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сорокина Ольга Генндьевна

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