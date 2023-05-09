Сорокин Виталий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.09.1977
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1977
Отец: Сорокин Николай
Мать: Сорокина Антонина
Рождение ребёнка
26.04.2007
Дочь: Сорокина Мария Витальевна
Мать ребёнка: Сорокина Ольга Генндьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сорокина Ольга Генндьевна