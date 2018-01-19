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Лубнина Екатерина Ивановна

Место рождения

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика

Дата рождения

19.01.2018

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.2018

Отец: Лубнин Иван Сергеевич

Мать: Лубнина Кристина Владимировна

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
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