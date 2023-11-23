Красносельский Николай Иоасафович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красносельский Николай Иоасафович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Красносельский Иоасаф Петров

Мать: Красносельская Александра Дмитриева

Красносельский Николай Иоасафович (1856 — ?) Родился в семье дьякона Троицкой церкви Норского посада Ярославского уезда Иоасафа Красносельского. Окончил Ярославскую духовную семинарию. Священник села ... Показать все
Работа или профессия
Между 1886 и 1911
с. Великое, Ярославского уезда
священник
Работа или профессия
Неизвестно
Священник села Великого Ярославского уезда, протоиерей
Смерть
Неизвестно
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