Красносельский Николай Иоасафович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
1850
Красносельский Николай Иоасафович (1856 — ?) Родился в семье дьякона Троицкой церкви Норского посада Ярославского уезда Иоасафа Красносельского. Окончил Ярославскую духовную семинарию. Священник села ... Показать все
Работа или профессия
Между 1886 и 1911
с. Великое, Ярославского уезда
священник
Работа или профессия
Неизвестно
Священник села Великого Ярославского уезда, протоиерей
Смерть
Неизвестно