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Землякова Валентина Ивановна
Землякова Валентина Ивановна
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Древо
Место рождения
Каремша
, Нижне-Ломовский уезд, Пензенская губерния
Дата рождения
14.05.1947
Пол
Женский
Отец
Земляков Иван Афиногенович
1922 г.р.
Мать
Меньшова Клавдия Григорьевна
1915 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1947
Отец:
Земляков Иван Афиногенович
Мать:
Меньшова Клавдия Григорьевна
Каремша
, Нижне-Ломовский уезд, Пензенская губерния
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