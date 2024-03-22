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Землякова Валентина Ивановна

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Место рождения

Каремша, Нижне-Ломовский уезд, Пензенская губерния

Дата рождения

14.05.1947

Пол

Женский

Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1947

Отец: Земляков Иван Афиногенович

Мать: Меньшова Клавдия Григорьевна

Каремша, Нижне-Ломовский уезд, Пензенская губерния
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