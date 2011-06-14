Игнатов Фёдор Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИгнатов Фёдор Николаевич

Игнатов Фёдор Николаевич

Место рождения

Гродно, Гродненская область

Дата рождения

14.06.2011

Пол

Мужской

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.2011

Отец: Игнатов Николай Геннадьевич

Мать: Игнатова Евгения Олеговна

Гродно, Гродненская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close