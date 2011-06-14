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Игнатов Фёдор Николаевич
Игнатов Фёдор Николаевич
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Древо
Место рождения
Гродно
, Гродненская область
Дата рождения
14.06.2011
Пол
Мужской
Отец
Игнатов Николай Геннадьевич
1986 г.р.
Мать
Игнатова (Вишневская) Евгения Олеговна
1985 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.2011
Отец:
Игнатов Николай Геннадьевич
Мать:
Игнатова Евгения Олеговна
Гродно
, Гродненская область
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