Карташова Федосья Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1832
Сын: Карташов Артемий Ульянович
Отец ребёнка: Карташов Ульян Филиппович
Отдан в рекруты 1853 году
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Агафья Ульяновна
Отец ребёнка: Карташов Ульян Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1858