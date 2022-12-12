Карташова Федосья Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карташова Федосья Никитична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1832

Сын: Карташов Артемий Ульянович

Отец ребёнка: Карташов Ульян Филиппович

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Отдан в рекруты 1853 году
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Агафья Ульяновна

Отец ребёнка: Карташов Ульян Филиппович

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карташов Ульян Филиппович

Смерть
После 1858
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