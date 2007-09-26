Щенникова (Недошивина) Любовь Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.09.1919
Дата смерти26.09.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1919
Рождение ребёнка
24.01.1948
Россия
Рождение ребёнка
24.04.1953
Рождение ребёнка
31.01.1957
Смерть
26.09.2007
Похороны
Неизвестно
Шилово, Богородский район