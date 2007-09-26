Щенникова (Недошивина) Любовь Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЩенникова (Недошивина) Любовь Ивановна

Щенникова (Недошивина) Любовь Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.09.1919

Дата смерти

26.09.2007

Пол

Женский

Отец

1884 г.р.

Мать

1884 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1919

Отец: Недошивин Иван Степанович

Мать: Недошивина Татьяна Егорьевна

Рождение ребёнка
24.01.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Щенников Иван Дмитриевич

Россия
Рождение ребёнка
24.04.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Щенников Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
31.01.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Щенников Иван Дмитриевич

Смерть
26.09.2007
Похороны
Неизвестно
Шилово, Богородский район
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close