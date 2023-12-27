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Маурина Наталья Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

1894

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1850

Сын: Маурин Михаил Алексеев

Отец ребёнка: Маурин Алексей Егорович

Васильевская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Маурин Василий Алексеев

Отец ребёнка: Маурин Алексей Егорович

Васильевская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1867

Сын: Маурин Иван Алексеев

Отец ребёнка: Маурин Алексей Егорович

Васильевская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маурин Андрей Алексеев

Отец ребёнка: Маурин Алексей Егорович

Васильевская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
1894
Васильевская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
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