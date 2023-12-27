Маурина Наталья Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смерти1894
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Маурин Алексей Егорович
Рождение ребёнка
1856
Отец ребёнка: Маурин Алексей Егорович
Рождение ребёнка
1867
Сын: Маурин Иван Алексеев
Отец ребёнка: Маурин Алексей Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Маурин Алексей Егорович
Смерть
1894