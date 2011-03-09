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Федченко Иван Иванович
Федченко Иван Иванович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
09.03.2011
Пол
Мужской
Отец
Федченко Иван Николаевич
1984 г.р.
Мать
Федченко Оксана Николаевна
1985 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.2011
Отец:
Федченко Иван Николаевич
Мать:
Федченко Оксана Николаевна
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