Федченко Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федченко Иван Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.03.2011

Пол

Мужской

Отец

1984 г.р.

Мать

1985 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.2011

Отец: Федченко Иван Николаевич

Мать: Федченко Оксана Николаевна

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