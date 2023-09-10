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Журавлев Гавриил Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.03.1837

Дата смерти

09.06.1910

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1837

Отец: Журавлев Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.03.1863

Сын: Журавлев Иван Гаврилович

Мать ребёнка: Журавлева Анастасия Трофимовна

Рождение ребёнка
13.07.1869 ст.

Дочь: Галимская Марина Гавриловна

Мать ребёнка: Журавлева Анастасия Трофимовна

Валяевка, Пензенский уезд, Пензенская губерния
В метрической книге церкви села Валяевки за 1869 год значится: «Счет родившихся женска пола – 20. Месяц и день рождения/крещения – июль, 13/17. Имена родившихся – Марина. Звание, имя, отчество и фамил... Показать все
Место жительства
С 1882 по 1910
В 1882 году усадьбу по адресу Кирова 46 (бывшая Троицкая) купил купец Гавриила Петрович Журавлёв, занимавшийся лесной торговлей и имевший лесную пристань на реке Суре. В 1898 году он купит по соседств... Показать все
Место жительства
1895
Пенза, город Пенза, Пензенская область
В документах архивного фонда Пензенской городской управы в деле «Окладная книга сборов: оценочного, государственного и земского 2-й части города Пензы за 1895 год» значится Гавриил Петров Журавлев, пр... Показать все
Место жительства
1897
Пенза, город Пенза, Пензенская область
В тех же документах в деле «Окладная книга сборов: оценочного, государственного и земского 2-й части г. Пензы за 1897 год» значится домовладение купца Гаврила Петровича Журавлева в районе Лесных прист... Показать все
Место жительства
С 1898 по 1909
Пенза, город Пенза, Пензенская область
В 1898 году усадьба по адресу Пенза, ул. Кирова, 44 (бывшая Троицкая) стала принадлежать купцу Гавриилу Петровичу Журавлёву (1837–1910), имевшему усадьбу по соседству (Кирова, 46), которая через дв... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова Ксения Гавриловна

Мать ребёнка: Журавлева Анастасия Трофимовна

Смерть
09.06.1910
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Похороны
?.06.1910
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Мироносицкое кладбище, склеп Журавлевых
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