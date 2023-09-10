Журавлев Гавриил Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.03.1837
Дата смерти09.06.1910
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1837
Отец: Журавлев Петр
Рождение ребёнка
24.03.1863
Мать ребёнка: Журавлева Анастасия Трофимовна
Рождение ребёнка
13.07.1869 ст.
Дочь: Галимская Марина Гавриловна
Мать ребёнка: Журавлева Анастасия Трофимовна
Валяевка, Пензенский уезд, Пензенская губерния
В метрической книге церкви села Валяевки за 1869 год значится: «Счет родившихся женска пола – 20. Месяц и день рождения/крещения – июль, 13/17. Имена родившихся – Марина. Звание, имя, отчество и фамил... Показать все
Место жительства
С 1882 по 1910
В 1882 году усадьбу по адресу Кирова 46 (бывшая Троицкая) купил купец Гавриила Петрович Журавлёв, занимавшийся лесной торговлей и имевший лесную пристань на реке Суре. В 1898 году он купит по соседств... Показать все
Место жительства
1895
В документах архивного фонда Пензенской городской управы в деле «Окладная книга сборов: оценочного, государственного и земского 2-й части города Пензы за 1895 год» значится Гавриил Петров Журавлев, пр... Показать все
Место жительства
1897
В тех же документах в деле «Окладная книга сборов: оценочного, государственного и земского 2-й части г. Пензы за 1897 год» значится домовладение купца Гаврила Петровича Журавлева в районе Лесных прист... Показать все
Место жительства
С 1898 по 1909
В 1898 году усадьба по адресу Пенза, ул. Кирова, 44 (бывшая Троицкая) стала принадлежать купцу Гавриилу Петровичу Журавлёву (1837–1910), имевшему усадьбу по соседству (Кирова, 46), которая через дв... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова Ксения Гавриловна
Мать ребёнка: Журавлева Анастасия Трофимовна
Смерть
09.06.1910
Похороны
?.06.1910
Мироносицкое кладбище, склеп Журавлевых