Кристи Аврора
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кристи Андрий
Мать ребёнка: Кристи Агата
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кристи Николас
Мать ребёнка: Кристи Агата
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кристи Марина
Мать ребёнка: Кристи Агата
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кристи Амели
Мать ребёнка: Кристи Агата