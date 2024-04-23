Федос Данилович
Место рождения
Дата рождения1688
Дата смерти1753
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1688
Отец: Даниил Степанович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафья Васильевна
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1708
Дочь: Зиновия Федосеевна
Мать ребёнка: Агафья Васильевна
Рождение ребёнка
1708
Дочь: Прасковья Федосеевна
Мать ребёнка: Агафья Васильевна
Рождение ребёнка
1714
Дочь: Ирина Федосеевна
Мать ребёнка: Агафья Васильевна
Рождение ребёнка
1733
Сын: Спиридон Федосеевич
Мать ребёнка: Агафья Васильевна
Смерть
1753