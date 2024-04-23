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Федос Данилович

Место рождения

Сельцо, Монинская волость, Бельский уезд

Дата рождения

1688

Дата смерти

1753

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1688

Отец: Даниил Степанович

Мать: не указана

Сельцо, Монинская волость, Бельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Сельцо, Монинская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
1708

Дочь: Зиновия Федосеевна

Мать ребёнка: Агафья Васильевна

Сельцо, Монинская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
1708

Дочь: Прасковья Федосеевна

Мать ребёнка: Агафья Васильевна

Сельцо, Монинская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
1714

Дочь: Ирина Федосеевна

Мать ребёнка: Агафья Васильевна

Сельцо, Монинская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
1733

Сын: Спиридон Федосеевич

Мать ребёнка: Агафья Васильевна

Сельцо, Монинская волость, Бельский уезд
Смерть
1753

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